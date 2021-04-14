Moskova’da koronavirüse karşı evde aşılama uygulaması başlatıldı

Anastasiya Rakova Rus medyasına verdiği demeçte, "13 Nisan'dan itibaren deneysel olarak kent sakinlerini evden aşılamaya başlıyoruz. Bu adım öncelikle evde sosyal hizmet alan ve bağımsız olarak hareket etmekte zorluk çeken insanları kapsayacak. Moskova'da böyle yaklaşık 120 bin kişi var" dedi.

Açıklamaya göre, aşılama için kentteki idari bölgelerde 66 ekip oluşturuldu.

Rusya'da koronavirüse karşı kitlesel aşılama ocak ayından bu yana devam ediyor. Ülkede Gamaleya Merkezi'nin Sputnik V, Vektör Merkezi'nin EpiVakKorona ve Çumakov Merkezi'nin KoviVak olmak üzere üç yerli aşı onaylandı.

Pandemide son durum

Koronavirüsle Mücadele Merkezi, son 24 saat içinde Rusya'da 8 bin 173 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini bildirdi. Düne göre vaka sayısı yüzde 1.77 azaldı, toplam vaka sayısı 4 milyon 657 bin 883'e ulaştı.

Bir günde 338 can kaybı yaşandı, böylelikle pandeminin başlangıcından bu yana kaydedilen can kaybı sayısı 103 bin 601'e çıktı. Son bir gün içinde 9 bin 611, toplamda 4 milyon 281 bin 776 kişi iyileşti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden elde edilen verilere göre, dünya çapında 136.6 milyondan fazla kişiye koronavirüs teşhisi koyuldu ve 2.9 milyon kişi virüsten dolayı hayatını kaybetti. Rusya, ABD (31.2 milyon), Hindistan (13.6 milyon), Brezilya (13.5 milyon) ve Fransa'dan (5.1 milyon) sonra beşinci en yüksek vaka sayısına sahip ülke.

15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Rusya, Türkiye ile düzenli ve charter uçuşlarını sınırlayacak. Tanzanya ile ilgili de benzer kararlar alındı. Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova'ya göre, Rusya'nın daha önce uçuşları yeniden başlattığı 30 ülke arasında en fazla Kovid-19 vakası Türkiye'de kaydedildi.