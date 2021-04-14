Bilimler Akademisi Başkanı Sergeyev: 2026’ya kadar üç Ay misyonu gerçekleştireceğiz

Rusya Bilimler Akademisi (RBA) Başkanı Aleksandr Sergeyev, uzay araştırmaları için artırılan finansmanın, Rusya'nın üç Ay misyonu gerçekleştirmesine ve ikinci Ay yarışının aktif bir katılımcı olmasına imkan sağlayacağını belirtti.

Rusya lideri Vladimir Putin’in Kozmonoluk Günü dolayısıyladüzenlediği toplantıda ele alınan uzay araştırmaları programı konusunu RBA Genel Kurul toplantısında dile getiren Sergeyev, federal uzay programı çerçevesinde uzay araştırmaları kalemi için ayrılan finansmanın en üst düzeyde onaylandığını, bu rakamın yılda 15 milyar ruble (yaklaşık 1.6 milyar TL) olacağını ifade etti.

Sergeyev, “Şu anda 15 milyar ruble düzeyinde fonlamanın yeniden başlanmasına karar verildi, bu da bu yıl Luna-25, 2024’te Luna-26 ve 2025'te Luna 27 olmak üzere üç Ay misyonunu yerine getirmemize imkan sağlayacak” diye konuştu.

Şu anda Ay’ın uzay yarışının bir hedefi (ikinci Ay yarışı) haline geldiğine dikkat çeken Sergeyev, 1966-1976 döneminde gerçekleşen birinci Ay yarışına Sovyetler Birliği’nin aktif bir şekilde katıldığını vurguladı: “İlk yumuşak iniş Sovyetlerindi. Ay toprağı getiren Luna-24 de Ay’ın o zamanki fetih döneminin son misyonuydu.”

Ay’a dönüş

45 yıl sonra Ay’a dönüşün önemli bir dönüm noktası olduğunu, zira o dönemin fetih dönemi olduğunu, şu andaysa Ay’ı benimseme zamanının geldiğini vurgulayan Sergeyev, şöyle konuştu:

“İkinci Ay yarışı neden başladı? Birincisi, uzak gezegenlere uçmak istiyorsak, uzun menzilli uçuşlar için birçok uzay teknolojisinin Ay'da çalışılması gerektiği anlaşıldı. Ay bize yakın ve orada birçok şey denenebilir.”

Yapılan araştırmaların Ay’da Dünya’ya göre çok daha fazla miktarda titanyum, silikon, nadir toprak elementlerinin bulunduğunu gösterdiğine dikkat çeken Sergeyev, ilginç olan bir diğer konunun da Ay'ın kutup bölgelerinde büyük buz birikintilerinin keşfi olduğunu, enerji olması durumunda buzun hem hidrojen hem de oksijen kaynağı olabileceğini vurguladı:

“Ve elbette ki kuyruklu yıldızların getirdiği buz, daha ayrıntılı bir yaşam arayışı konusunu gündeme getiriyor, zira içinde yeterince yüksek gelişim düzeyine sahip biyolojik moleküller bulunursa, Dünya’daki yaşamın kökeni konusu da bu durum dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek.”

‘UUİ’nin yerine geçecek yeni Rus uzay istasyonu 2025’ten sonra geliştirilecek’

Sergeyev, teknik durumu nedeniyle Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) projesinden çekilmek durumunda kalacağını, bunun yerine 2025'ten sonra bir Rus yörünge servis istasyonunun geliştirileceğini dile getirdi.

“Şimdi finanse edilecek olan ROSS, yani Rus yörünge servis istasyonunun geliştirilmesi, çok önemli bir program olacak. Şu anki durumda kozmonotlarımız, zamanlarının önemli bir kısmını UUİ’yi çalışır durumda tutmak için harcıyorlar. Üzücü olsa da, bu programdan ayrılmak durumunda kalacağımız açık. Fakat bununla birlikte deneyler yapmamızı sağlayacak uzay istasyonumuzun olması önemli. Bu ROSS programıdır. Onunla ilgili finansmanın da yapılmasını umuyoruz” diyen Sergeyev, şöyle devam etti:

“2025’ten sonra kısa zamanda bu programın da hayata geçirileceğini umuyoruz.”