Kosaçev: Putin ile Biden görüşmesi, beklentiler açısından küresel öneme sahip

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’li mevkidaşı Joe Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesini değerlendiren Rus senatör Konstantin Kosaçev, görüşmenin beklentiler açısından küresel önemde olduğunu belirtti.

Facebook hesabından açıklama yapan Rus parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Vladimir Putin ve Joe Biden arasındaki telefon görüşmesinin stratejik istikrar açısından küresel önemde olduğunu kaydetti.

Kosaçev, “En önemlisi, liderlerin önümüzdeki aylarda bire bir görüşmeleri olasılığına karşı ilgili departmanlara kapsamlı hazırlık talimatının verilmiş olmasıdır. Bu sadece günün haberi değil, aynı zamanda ölçeği, önemi ve beklentiler açısından küresel düzeyde bir haber” ifadelerini kullandı.

Kosaçev, iki lider arasındaki görüşmenin ikili gündemi ‘temizleme’ arzusuna işaret ettiğini belirterek, “Ortak çalışmayı gereksiz yere meşgul etmemek için ikili gündemi mümkün olduğunca ‘temizlemek’ iki tarafın da arzusudur” diye yazdı.

Kosaçev, görüşmenin aynı zamanda tarafların stratejik istikrarın sağlanması adına birikmiş tüm meseleleri ele almaya hazır olduğunu gösterdiğine vurgu yaparak, “Bu, ileriye doğru çok önemli bir adım. Görüşmenin bir diğer önemli yönü de görüş ayrılıklarının tespitidir, tabii dramatize etmeden” diye ekledi.