Aeroflot: İstanbul'a haftada iki tarifeli sefer düzenlenecek

Rus havayolu şirketi Aeroflot, İstanbul'a haftada iki, çift yönlü tarifeli uçuş düzenleneceğini ve Antalya'dan Rusya'ya üç tahliye seferi yapılacağını açıkladı.

Rusya'nın Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan keskin artış nedeniyle Türkiye'yle havayolu ulaşımını 1 Haziran'a kadar kısıtlama kararı almasının ardından ülkenin en büyük havayolu şirketi Aeroflot'tan bir açıklama geldi.

15 Nisan-1 Haziran döneminde İstanbul'a ve tersi yönde 16, 18 Nisan ve sonrasında haftada iki tarifeli sefer düzenleneceğini belirten Aeroflot, seferlerin salı ve cuma günleri gerçekleştirileceğini ifade etti.

Aeroflot, İstanbul seferlerinin Rusya'nın hangi kentinden düzenleneceğine dair bir bilgi paylaşmadı.

Ayrıca şirket, Aeroflot yolcularının Antalya'dan Rusya'ya dönmeleri için 17, 24 ve 30 Nisan'da Antalya-Moskova güzergahında üç özel tahliye seferi yapılacağını vurguladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı, Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin Türkiye ile havayolu ulaşımının 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Golikova, Rusya vatandaşlarının sağlığını korumanın bir öncelik olduğunu vurgulayarak, tur operatörlerine Türkiye tur satışlarına ara vermelerinin önerildiğini de ifade etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye'yle havayolu ulaşımını kısıtlama kararını Türkiye'de Kovid-19 vakalarının keskin biçimde artması nedeniyle aldığını, kararın herhangi bir siyasi arka planı olmadığını söylemişti.