Rus havayolu şirketi Pobeda, Türkiye’den dönüş seferlerinin takvimini hazırlıyor

Rusya'nın düşük fiyata hizmet sunan havayolu şirketi Pobeda’nın tüm yolcularının Türkiye'den Rusya’ya dönüşü ile ilgili program hazırladığı, şu anda bu sayının yaklaşık 7 bin kişi olduğu, iptal edilen uçuşların bilet ücretlerinin ise yolculara otomatik olarak iade edildiği bildirildi.

Rus havayolu şirketi Aeroflot bünyesinde düşük fiyata hizmet sunan Pobeda tarafından yapılan açıklamada, tüm yolcularının Türkiye'den Rusya’ya dönüşü ile ilgili program hazırladığı, şu anda bu sayının yaklaşık 7 bin kişi olduğu, iptal edilen uçuşların bilet ücretlerinin ise yolculara otomatik olarak iade edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Pobeda şirketi, Rusya hükümetinin Rusya ile Türkiye arasındaki hava trafiğine getirdiği kısıtlamalara bağlı olarak uçuş programını 15 Nisan - 1 Haziran 2021 arasındaki dönem için revize etti. Değişiklikler, Moskova'dan Antalya ve Gazipaşa'ya, ayrıca Yekaterinburg, Kazan, Moskova, Mineralnıye Vodı ve Ufa'dan İstanbul'a yapılan tarifeli seferleri etkiledi. Pobeda’nın Rusya'dan Türkiye'ye 15 Nisan - 1 Haziran arasındaki tüm tarifeli uçuşları iptal edildi. Rusya’daki şehirlerden Türkiye'ye ve Türkiye'den dönüş uçuşları iptal edilen müşterilere otomatik olarak eksiksiz geri ödeme yapılıyor” ifadelerine yer verildi.

Pobeda Genel Müdürü Andrey Kalmıkov’un sözlerine de yer verilen açıklamada, “Ancak yaklaşık 7 bin Pobeda müşterisi yola çıkmış oldu ve şu anda Türkiye'de. Şirketimiz için fazla maliyeti olsa dahi tüm müşterilerimizi evlerine geri getireceğiz. Şimdi geri dönüş uçuşları için takvim hazırlıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre 1 Haziran 2021’den itibaren Rusya ve Türkiye arasındaki tüm seferlerin programa göre devam etmesi planlanıyor. Olası tüm kısıtlama ve değişikliklerle ilgili ayrıntılı bilgi şirketin sitesinde yayınlanıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, dün akşam Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Türkiye ile havayolu ulaşımının 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.