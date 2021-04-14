Rusya’nın sürücüsüz yerli otomobili Moskova’da bir hastanede kullanılmaya başlandı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in internet sitesinden yapılan açıklamada, “Geçen yıl eylül ayından beri hastaneye ait alanda yurt dışı üretimi bir otomobil çalışıyordu. Artık onun yerini yerli araç aldı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamayla yayınlanan fotoğrafa göre, araç LADA XRAY temel alınarak üretildi.

Aracın üzerinde çalışan kurum ise MosTransProekt Bilimsel Araştırma Enstitüsü.

Sürücüsüz hareket edebilen araç, hastane bölgesinde hastaların testlerini ulaştırıyor.

Moskova’da 2019 yılından beri yenilikçi çözümlerle ilgili pilot denemeler gerçekleştiriliyor. Şimdiye kadar 50’den fazla deneme gerçekleşti, 30 deneme de devam ediyor.