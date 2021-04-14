Putin, koronavirüs aşısının ikinci dozunu oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs aşısının ikinci dozunu da olduğunu açıkladı.

Rusya lideri Putin, video-konferans yoluyla katıldığı bir toplantı sırasında, “Size söylemek isterim ki, tam şu an, bu salona girmeden hemen önce, ben de aşının ikinci dozunu oldum, eminim ki her şey iyi olacak” dedi.

Putin, “Pandeminin, aktif bir biçimde uyguladığımız aşılamanın da sayesinde yakında etkisini kaybedeceğini umuyorum” diye ekledi.

Koronavirüs aşısının birinci dozu Putin’e 23 mart’ta uygulanmıştı.

Rusya liderine ülkesinde geliştirilen üç koronavirüs aşısından birisinin yapıldığı biliniyor, ancak hangisi olduğu kamuoyuna açıklanmadı. Kremlin yetkilileri, Devlet Başkanı’na hangi aşısının uygulandığını sadece doktorunun bildiğini söyledi.

Rusya’da şimdiye dek üç koronavirüs aşısı ülkenin sağlık otoritesi tarafından onaylandı. Söz konusu aşılar Sputnik V, Epivakkorona ve Kovivak.

Ancak Rusya Devlet Başkanı’na ilk iki aşıdan birinin uygulandığı düşünülüyor, zira üçüncü aşı henüz 60 yaş üstü kişilerde kullanılmak üzere onaylanmadı.

Rusya Devlet Başkanı ayrıca toplantıdakilere hitaben, “İnanıyorum ki hem kendiniz hem yakınlarınız için, beni örnek alarak sizler de yaptığımı yapacaksınız” dedi.