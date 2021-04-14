Türkiye uçuşlarının durdurulması nedeniyle Kırım’da yüksek sezonun erken başlaması bekleniyor

Kırım Federal Üniversitesi Tavrida Akademisi'nin Turizm Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Doçent İgor Vahruşev, Kırım'daki sanatoryumların ve konaklama tesislerinin doluluk oranlarının, Türkiye ile havayolu ulaşımının kısıtlanmasından dolayı beklenenden çok daha yüksek olacağı tahmininde bulundu.

Doçent Vahruşev, vaka sayılarının artması nedeniyle Rusya’dan Türkiye’ye uçuşların bir buçuk ay için askıya alınması kararına ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Tur operatörleri, 1 Haziran'dan itibaren Türkiye'ye yapılan charter uçuşların yeniden başlatılacağını garanti edemez. Turistler risk almak ve ayrıca Türkiye'ye girmenin alternatif yollarına zaman, enerji ve para harcamak istemeyebilirler. Buna ek olarak, hastalık durumunda, turistler Türkiye'deki koronavirüs tedavisini karşılayabilecek sigorta aramak zorunda kalacaklar ve bu da tatilin maliyetini açıkça artırıyor.”

‘Kırım’da tatil yapanların sayısı 8 milyona ulaşabilir’

Vahruşev'e göre bu durum iç turizm talebini kesinlikle arttıracak. Uçuşların askıya alınması nedeniyle Türkiye’deki otel rezervasyonlarını kaybeden turistlerin genel olarak deniz ve plaj tatili tercih ettiği bilinirken, Rusya'da bu ihtiyacı yalnızca Krasnodar bölgesi ve Kırım karşılıyor.

Bu bölgelerde tatil sezonu Türkiye'ye göre daha geç açılmasına rağmen, Kırım'da tatil sezonunun nisan ayı ortalarında yükselmeye başlaması bekleniyor. Vahruşev'e göre bu yıl Kırım’da tatil yapanların sayısı 8 milyona ulaşabilir.

Rosturizm, Türkiye ve Tanzanya’ya uçuşların askıya alınması nedeniyle tur şirketlerine destek sunacak

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, Türkiye ve Tanzanya ile uçuşların durdurulması nedeniyle turizm sektörünü desteklemek için finansal tedbirler sunacaklarını, rezerv fonu ve bireysel sorumluluk fonuna yapılan katkıların azaltılması konusu üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Instagram hesabından açıklama yapan Doguzova, “Rezerv fonuna yapılan katkıların indirilmesi ve aynı zamanda bireysel sorumluluk fonuna yapılan katkıların düşürülmesi ve ertelenmesi üzerinde çalışmalar halihazırda sürüyor” ifadelerini kullandı.

Doguzova, öncelikli görevlerinden birinin Rusya vatandaşlarını yurda döndürmek olduğunu belirterek, geçen yıl olduğu gibi turistlerin geri dönüşüyle ilgili masrafların karşılanması için ödenek sunulacağını ekledi.

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Bununla birlikte Rosturizm ve Rusya Halk Cephesi, Türkiye ve Tanzanya ile uçuşların askıya alınmasıyla ilgili olarak iki acil telefon hattını faaliyete geçirdi.

Ростуризм запустил горячую линию для туристов. По номеру +7 (495) 018-64-11 с 9:00 до 21:00 можно обратиться за помощью и ответами на возникающие в связи с ограничением полетов вопросы. Звонок бесплатный.



👉https://t.co/rLIFDaG8Uj pic.twitter.com/VZCNpb539v — Ростуризм (@rostourizm) April 14, 2021

​Rusya 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında, koronavirüs vaka sayılarındaki artışlardan dolayı Tanzanya ve Türkiye ile düzenli uçuşları ve charter uçuşlarını askıya almaya karar vermişti.