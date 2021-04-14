Zaharova: Ankara’nın İstanbul’daki Afganistan konferansına yönelik resmi davetini bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara’dan İstanbul’daki Afganistan konferansı için resmi davet ve görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi aldıktan sonra katılım konusunda bir karar vereceklerini ifade etti.

Zaharova, açıklamasında, “Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye, Katar ve BM’nin organizasyonuyla 24 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da Afganistan’daki barış sürecine ilişkin bir konferansın gerçekleştirileceğine dair bildirim aldık. Anladığımız üzere etkinliğe çok sayıda ülkenin katılması bekleniyor. Ankara’dan resmi davet ve aynı zamanda planlanan görüşmenin modeli, formatı, amaçları ve gündemi hakkında bilgi bekliyoruz, ondan sonra Rus heyetin katılımına ilişkin karar alacağız” ifadelerini kullandı.

‘ABD’nin Afganistan’daki güçlerini çekmeyi ertelemesinin gerginliği tırmandırmasından endişeliyiz’

Zaharova, ABD’nin Afganistan’daki güçlerini çekmeyi erteleme kararı yüzünden ülkedeki gerilimin tırmanması ihtimalinden endişe duyduklarını ifade etti:

“ABD’nin açıkladığı, Afganistan’daki güçlerini 11 Eylül 2021’e kadar çekme planı, 29 Şubat 2020’de imzalanan ve ABD askerlerinin 1 Mayıs 2021’e kadar tamamıyla çekilmesinin öngörüldüğü ABD-Taliban anlaşmasının açık bir ihlali. Bununla bağlantılı olarak, yakın zamanda Afganistan’daki gerginliğin tırmanması olasılığı endişe verici, aynı zamanda bu, Afganistan’a yönelik doğrudan görüşmelerini başlamasına yönelik çabaların baltalanmasına yol açabilir” dedi.

Zaharova, Moskova’nın Afganistan’da karşıt tarafların yapıcı diyalog kurması olasılıklarının muhafaza edilmesinden yana olduğunu belirtti.