Kremlin: Putin-Biden zirvesi, ABD'nin gelecekteki tutumuna bağlı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki olası zirvenin Washington'un atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi.

Joe Biden'ın dün telefon görüşmesi yaptığı Vladimir Putin'e üçüncü bir ülkede zirve gerçekleştirmeyi teklif etmesinin yankıları sürüyor.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, Putin-Biden zirvesinin Washington'un gelecekte atacağı adımlara bağlı olduğunun altını çizdi.

Peskov, "Avrupa ülkelerinden birinde görüşme yapma teklifi, elbette mevcut durumun ve karşı tarafın atacağı adımların analizine dayanılarak ele alınacak" dedi.

'Diplomatik kanallar üzerinden mutabakat sağlanması gerekli'

Zirvenin Avrupa ülkelerinden birinde yapılmasının teklif edildiğini ancak görüşmenin hangi ülkede yapılacağını konuşmak için henüz erken olduğunu belirten Peskov, zira bunun için diplomatik kanallar üzerinden mutabakat sağlanması gerektiğini kaydetti.

'Finlandiya, Avusturya ve İzlanda'nın Putin-Biden zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır'

Bu arada Finlandiya, Avusturya ve İzlanda'nın Putin-Biden zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Fin Iltalehti gazetesi, Finlandiya, Avusturya ve İzlanda'nın zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını açıkladıklarını yazdı.

2018 yılında Putin ile eski ABD Başkanı Donald Trump Finlandiya'da bir araya gelmişti.