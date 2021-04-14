Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova NATO’yu ‘Kiev’i kışkırtmakla’ suçladı

Zaharova, Vesti FM radyosuna açıklamasında, “Güvenlik konularıyla ilgilenmesi gereken bir askeri ittifak olan NATO, mümkün olan her şekilde Kiev’i kışkırtıyor. Kiev rejimiyle yakın temas ve işbirliği içinde olan ittifak, aslında Donbass’ta neler olup bittiğiyle ilgilenmiyor. Aksine Kiev’deki politikacıları sözde başarılara kışkırtıyor ve bu uzun yıllardır böyle devam ediyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ölüyor” ifadesini kullandı.

AB’nin, diğer örgütler kapsamında kolektif olarak kabul edilen yükümlülüklerini unutarak Donbass’ta yaşananları izlemekle yetindiğini söyleyen Dışişleri Sözcüsü, “Güçlü ekonomi, ordu ve istihbarata sahip Avrupa ülkelerini tek çatı altında birleştiren AB, Avrupa’nın tam kalbinde olup bitenleri izliyor, hatta izlemekle yetinmeyip Kiev rejimini mümkün olan her şekilde teşvik ediyor. Söz konusu olan artık insan hakları değil, temel güvenlik” diye kaydetti.

AB’nin bir kez bile olsun Kiev’e “müzakere masasına dönme ve uluslararası siyasi rezalete son verme” çağrısında bulunmadığını, aksine Rusya’ya yönelik söylemi sertleştirdiğini söyleyen Zaharova, “Oysa biz, Minsk anlaşması olsun, açık diplomasi, enformasyon politikası, destek ve Minsk anlaşmasının uygulanması için taraflara baskı olsun bize düşeni yaptık” diye ekledi.