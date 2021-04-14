Lavrov'dan AGİT Dönem Başkanlığı'nı yürüten İsveç'e: Kiev'in Donbass'taki yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayın

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Linde, telefon görüşmesi yaparak Ukrayna'nın güneydoğusundaki durumu istişare etti.

Lavrov, mevkidaşına Rusya'nın Kiev'in temas hattına asker ve askeri teçhizat sevk etmesi nedeniyle bölgedeki gerilimin tırmanmasından ve Ukrayna ordusunun Donetsk ve Lugansk'a düzenli olarak ateş açmasından duyduğu endişeyi iletti.

'Moskova barışçıl bir çözümden yana'

Moskova'nın alternatifi bulunmayan Minsk anlaşmaları temelinde yalnızca barışçıl bir çözümden yana olduğunun altını çizen Lavrov, "AGİT Dönem Başkanı İsveç'in Kiev'in çatışmanın çözümüyle ilgili yükümlülüklerini harfiyen yerine getirmesinin sağlanması için gerekli çabaları ortaya koyacağını umuyoruz. Söz konusu yükümlülükler arasında her şeyden önce Donetsk ve Lugansk'a yönelik ekonomik abluka olduğu kabul edilerek bölgedeki nüfusun beşeri sorunlarının çözümü yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, mevcut durum dahilinde AGİT Ukrayna Özel İzleme Misyonu'nun başta sivil can kayıpları ve sivil altyapının yıkımı olmak üzere temas hattının her iki tarafındaki durumu önyargısız bir şekilde izlemeye yönelik adımlarını aktif hale getirmesi gerektiğini vurguladı.