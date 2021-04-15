Rusya Savunma Bakanı Şoygu, deniz tatbikatını engelleyen kutup ayısını anlattı

Rusya Savunma Bakanı ve Rus Coğrafya Topluluğu Başkanı Sergey Şoygu, Rus Donanmasının Kuzey Kutbu bölgesinde gerçekleştirdiği Umka-21 deniz tatbikatına bir kutup ayısının ‘müdahale ettiği’ olayı anlattı.

Rus Coğrafya Topluluğu’nun mütevelli heyetinin toplantısında konuşan Şoygu, Rus Donanmasının Kuzey Kutbu bölgesinde gerçekleştirdiği Umka-21 deniz tatbikatı kapsamında gerçekleştirdiği eşsiz manevraya bir kutup ayısının ‘müdahale ettiği’ olayı anlattı.

Tatbikat senaryosuna göre üç nükleer denizaltının, eş zamanlı olarak direklere yerleştirilmiş bayraklarla işaretlenen alanlarda yüzeye çıkması gerektiğini anlatan Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Direklerden bir tanesine bir ayı dadandı, uzun süre etrafında dolaştı. Onu oradan kovalamak zorunda kaldık, çünkü denizaltı tam o noktaya yüzeye çıkması gerekiyordu, oysa ayı tam orada duruyordu. Orada ayılar var, kendilerini rahat hissediyorlar."

Orgeneral Şoygu, sonuçta tatbikatın başarılı bir şekilde sonlandığına, denizaltının tam çıkması gereken noktada yüzeye çıktığına dikkat çekerek, denizaltıların kırdığı buzun kalınlığı bir buçuk metre olduğunu, araçların 300 metre yarıçaplı dar bir alanda manevrayı yaptığını sözlerine ekledi.

Rusya Donanması, Rus Coğrafya Topluluğu ile birlikte Arktika bölgesinde 20 Mart’tan bu yana Umka-21 deniz tatbikatını icra ediyor. Tatbikatta 600’dan fazla asker ve sivil personel, yaklaşık 200 silah, askeri ve özel teçhizat türü yer alıyor.

Tatbikatın yapıldığı bölgedeki sıcaklık eksi 25-30 derece, rüzgar saniyede 32 metreye hıza varabiliyor.