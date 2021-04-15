Putin, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki 'Lend Lease' sevkiyatlarını değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, İkinci Dünya Savaşı sırasında ‘Ödünç Verme ve Kiralama’ programı çerçevesinde yapılan gıda, askeri araç, metal sevkiyatlarının ve daha sonra ikinci cephenin açılmasının Nazilere karşı kazanılan zaferde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Coğrafya Topluluğu’nun mütevelli heyetinin toplantısına video konferans yoluyla katılarak, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında ‘Lend Lease’ (Ödünç Verme ve Kiralama Yasası) adı ile tarihe geçen müttefik destek programı çerçevesinde yapılan gıda, askeri araç, metal sevkiyatlarının ve daha sonra ikinci cephenin açılmasının Nazilere karşı kazanılan zaferde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

İlgili soruyu yanıtlayan Putin, "Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda (İkinci Dünya Savaşı) Sovyetler Birliği'nin zaferini hazırlayan ve elde edenlerin görüşlerini aktarmak mümkün ve gerekli. Kilit isimlerden biri (İkinci Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu'nun başlıca komutanlardan biri olan) Mareşal Jukov’dur. Hafızam beni yanıltmıyorsa, ‘Lend Lease sevkiyatları olmasaydı bir ya da iki yıl daha savaşmamız gerekebilirdi’ diyen kişi oydu. Bu da ek zayiat, ek kayıplar, ek yıkımlar anlamına gelir" diye konuştu.

'Lend Lease sevkiyatları ihtiyaçların yüzde 80’ini karşılıyordu'

Savaş sırasında askerlerin Amerikan et konserveleri için ‘İkinci Cephe’ deyimini kullandıklarını hatırlatan Putin, "Eğer et konservelerinden bahsedecek olursak, Lend Lease sevkiyatları ihtiyaçların yüzde 80’ini karşılıyordu. Hakkını vermek lazım, bu hiç de az değil" dedi.

Rus lider, "Fakat bu sadece gıdayla ilgili değildi, en önemlisi metaldi. Bu sevkiyatlar savunma sanayimiz için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

'Amerikalı pilotlar, bu koşullarda yalnızca intihar edenlerin ve Rusların uçabildiğini söylüyordu'

Program çerçevesinde askeri araç, otomobil, vagon, uçak sevkiyatlarının da yapıldığını dile getiren Putin, söz konusu malzemelerin de öneminin büyük olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Uçaklar son derece ağır koşullarda naklediliyordu. Amerikalı pilotlar, bu koşullarda yalnızca intihar edenlerin ve Rusların uçabildiğini söylüyordu. Bu kahramanca bir çalışmaydı, Büyük Vatanseverlik Savaşı tarihinde çok az insanın bildiği kahramanca bir sayfaydı."

Rus Coğrafya Topluluğu’na bu araştırmayı başlattığı için teşekkür eden Putin, "Lend Lease çerçevesinde yapılan sevkiyatlar ve sonrasında ikinci cephenin açılması, ortak düşmana, Nazilere karşı kazanılan zaferde şüphesiz önemli rol oynadı" diye ekledi.