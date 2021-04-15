Peskov: ABD'nin Karadeniz'e gemi göndermekten vazgeçmesinin bölgede normalleşmeyi sağlayacağını söylemek için erken

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin iki savaş gemisini Karadeniz'e göndermekten vazgeçmesinin bölgedeki durumun normale dönmesine katkı sunacağını söylemek için henüz erken olduğunu, zira Rusya sınırı yakınında çok sayıda ABD ve NATO askerinin varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

Günlük basın toplantısında ABD'ye ait 2 savaş gemisinin Boğazlardan 14 ve 15 Nisan'da geçişinin iptal olduğuna dair haberleri değerlendiren Peskov, "Şu anda durum son derece gergin. Çeşitli tatbikatlar için askeri teçhizatla birlikte ABD'den doğrudan Rusya sınırlarına gönderilen çok sayıda ABD ve NATO askeri bulunduğunu biliyorsunuz. Elbette mevcut durumda, ek askeri unsurlar yeni gerilim dalgasına yol açar ancak iki savaş gemisinin gönderilmemesinin bölgedeki durumun normale dönmesini sağlayacağını söylemek için henüz erken" dedi.

Gazeteciler Peskov'a Washington'un Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacağına dair ABD basınında çıkan haberleri de sordu.

'Yaptırımlar konusunda resmi açıklamayı bekleyeceğiz'

'Ulusal çıkarlarımızı koruyacak şekilde karşılıklılık ilkesi uygulanacak'

Herhangi bir tepki vermeden önce resmi açıklamayı bekleyeceklerini kaydeden Peskov, "Ateş olmayan duman çıkmaz, ABD gazetecilerine bununla ilgili bilgi sızdırıldığı anlaşılıyor. Şimdilik gazete haberlerine bakarak herhangi bir yorumda bulunmayacağız. Her şeye rağmen Washington yönetiminin somut kararları açıklamasını bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ABD'nin yaptırım politikasına ilişkin tutumunda bir değişiklik olmadığının altını çizen Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her türlü yaptırım niyetini kınıyoruz. Yaptırımları hukuka aykırı buluyoruz. Bu meselede her durumda karşılıklılık ilkesi uygulanacak. Bu karşılıklılık, ulusal çıkarlarımızı en iyi şekilde korunmasını sağlayacak."

'Putin-Biden görüşmesinin çok yakın gelecekte yapılması imkansız'

Bu arada Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın çok yakın bir gelecekte görüşmesinin imkansız olduğunu belirtti.

Peskov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Biden'ın Putin'e yaptığıteklifi yaptığı yönündeki açıklamasına istinaden yöneltilen iki liderin ABD'nin inisiyatifiyle düzenlenecekbuluşma ihtimaline ilişkin soruları yanıtladı.

"Hayır, ikili görüşmeyi o kadar hızlı bir şekilde organize edemeyiz. Birincisi, konu henüz analiz aşamasında. İkincisi de, sanırım burada gelecek hafta düzenlenecek İklim Zirvesi'nden bahsediyorsunuz" diyerek Putin-Biden görüşmesinin çok yakın gelecekte gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunun altını çizdi.

Peskov, Rusya'nın İklim Zirvesi'ne katılım konusunda bir karar alıp almadığının ve bu kararın Washington'un yeni yaptırım kararına bağlı olup olmadığı sorusu karşısındaysa "Her şey, Devlet Başkanı'nın alacağı karara bağlı olacak" yanıtını verdi.