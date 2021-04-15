Peskov: ABD'nin Karadeniz'e gemi göndermekten vazgeçmesinin bölgede normalleşmeyi sağlayacağını söylemek için erken

Günlük basın toplantısında ABD'ye ait 2 savaş gemisinin Boğazlardan 14 ve 15 Nisan'da geçişinin iptal olduğuna dair haberleri değerlendiren Peskov, "Şu anda durum son derece gergin. Çeşitli tatbikatlar için askeri teçhizatla birlikte ABD'den doğrudan Rusya sınırlarına gönderilen çok sayıda ABD ve NATO askeri bulunduğunu biliyorsunuz. Elbette mevcut durumda, ek askeri unsurlar yeni gerilim dalgasına yol açar ancak iki savaş gemisinin gönderilmemesinin bölgedeki durumun normale dönmesini sağlayacağını söylemek için henüz erken" dedi.
Gazeteciler Peskov'a Washington'un Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacağına dair ABD basınında çıkan haberleri de sordu.
'Yaptırımlar konusunda resmi açıklamayı bekleyeceğiz'
'Ulusal çıkarlarımızı koruyacak şekilde karşılıklılık ilkesi uygulanacak'
Rusya'nın ABD'nin yaptırım politikasına ilişkin tutumunda bir değişiklik olmadığının altını çizen Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her türlü yaptırım niyetini kınıyoruz. Yaptırımları hukuka aykırı buluyoruz. Bu meselede her durumda karşılıklılık ilkesi uygulanacak. Bu karşılıklılık, ulusal çıkarlarımızı en iyi şekilde korunmasını sağlayacak."
'Putin-Biden görüşmesinin çok yakın gelecekte yapılması imkansız'
Bu arada Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın çok yakın bir gelecekte görüşmesinin imkansız olduğunu belirtti.
"Hayır, ikili görüşmeyi o kadar hızlı bir şekilde organize edemeyiz. Birincisi, konu henüz analiz aşamasında. İkincisi de, sanırım burada gelecek hafta düzenlenecek İklim Zirvesi'nden bahsediyorsunuz" diyerek Putin-Biden görüşmesinin çok yakın gelecekte gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunun altını çizdi.
Peskov, Rusya'nın İklim Zirvesi'ne katılım konusunda bir karar alıp almadığının ve bu kararın Washington'un yeni yaptırım kararına bağlı olup olmadığı sorusu karşısındaysa "Her şey, Devlet Başkanı'nın alacağı karara bağlı olacak" yanıtını verdi.
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