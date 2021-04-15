Putin ve Hariri, Lübnan’a Rus koronavirüs aşısının tedarikini görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin ve Moskova’ya çalışma ziyareti düzenleyen Lübnan Başbakanı Saad Hariri arasında yapılan telefon görüşmesinde koronavirüs enfeksiyonu ile mücadele alanında Rus aşısının Lübnan’a tedariki dahil olmak üzere bazı ikili işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

Kremlin basın dairesinin yayınladığı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moskova’ya çalışma ziyareti düzenleyen Lübnan Başbakanı Saad Hariri arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Rus liderin Hariri’nin ve Lübnan’daki tüm Müslümanların kutsal Ramazan ayını kutladığı belirtilen açıklamada, “Saad Hariri, Lübnan'daki iç siyasi gelişmeler, ülkede yeni hükümet kurmak ve ekonomik krizin üstesinden gelmek için alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Rus tarafı Lübnan'ın egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyen prensip duruşunu teyit etti” ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ‘ticari ve ekonomik bağların güçlendirilmesine ve koronavirüs enfeksiyonu ile mücadele kapsamında Rus aşısının Lübnan’a tedariki dahil olmak üzere ilgili kurumlar arasındaki temasların yoğunlaştırılmasına vurgu yapılarak bazı ikili işbirliği konularına değinildiği’ ifade edilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Bölgesel gündemin güncel konuları görüşüldü. Taraflar, şu anda Lübnan'da yaşayan Suriyeli mültecilerin anavatanlarına güvenli bir şekilde dönebilmeleri için elverişli koşulların yaratılması ile ilgili ortak çalışmaya hazır olduklarını ifade etti."