Rusya Dışişleri: Türkiye’nin İHA tedarik etmesi, Ukrayna’daki krizin çözümüne yardımcı olmuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’nin Ukrayna’ya kendi üretimi olan insansız hava araçlarından tedarik etmesinin bu ülkenin doğusundaki krizin çözümlenmesine yardımcı olmadığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü basın toplantısında aldığı bir soru üstüne, “Türkiye dahil NATO ülkelerinin Ukrayna’ya, insansız hava araçları da dahil silah ve teçhizat tedariklerinin Donbass’taki krizin barışçıl yöntemle çözümüne yardımcı olmuyor” dedi.

Zaharova, “Moskova, Türkiye hükümeti ile temaslarında Kiev’in intikamcı emellerini harekete geçirecek adımlardan kaçınmaları çağrısını yapıyor” diye ekledi.

‘Ankara çok iyi biliyor ki Kiev’in askeri bakımdan cesaretlendirilmesi Rusya’yı çok endişelendiriyor’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye Cumhuriyeti yönetimi ile temaslarımız sırasında, uluslararası ve bölgesel gündemde yer alan çok hassas mevzular da dahil, her şey konusunda düzenli olarak fikir alışverişinde bulunuyoruz. Dahası, Ukrayna’nın güneydoğusuna dair Rusya’nın değerlendirmelerini Türk tarafına aktarıyoruz. Ankara çok iyi biliyor ki Kiev yönetiminin, ülke dışından askeri destek ile cesaretlendirilmesi, Rusya’da çok ciddi endişe yaratmaktadır.

“Askeri-teknik işbirliği de dahil olmak üzere, Donbass’taki durumun kötüleşmesine yol açabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini hep belirtiyoruz” diye devam eden Zaharova şu vurguyu yaptı: “Kiev’in intikamcı emellerini harekete geçirecek adımlardan kaçınmaları konusunda yabancı partnerlerimizi cesaretlendirdiğimiz profesyonel diyaloğu sürdürme niyetindeyiz. Yabancı partnerlerimize, Ukrayna’daki durumu siyasi-diplomatik yöntemler ile iyileştirerek katkı sunmalarını salık veririz.”

