Rusya’da yaklaşık 9 bin yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'da 8 bin 944 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Gün içinde 10 bin 225 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 4 milyon 300 bin oldu.

Son 24 saat içinde 398 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 104 bin 398’e ulaştı.

En çok vaka başkent Moskova (2 bin 455) ve St. Petersburg’da (719) kaydedilirken, Nenets Özerk Bölgesi ve Çukotka Özerk Bölgesi'nde hiç vaka tespit edilmedi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, pandeminin başlangıcından bu yana Rusya, toplam 4 milyon 670 bin koronavirüs vaka sayısı ile ABD, Hindistan, Brezilya ve Fransa'dan sonra dünyada beşinci sırada bulunuyor. İngiltere (4.39 milyon) altıncı, Türkiye (4 milyon) yedinci sırada.