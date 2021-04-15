Zaharova: Rusya, doların uluslararası döviz rezervlerindeki payını azaltma çalışmalarına devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın ABD dolarının uluslararası döviz rezervlerdeki payının azaltılmasına yönelik çalışmalarını tutarlı bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Rusya, ABD dolarının uluslararası döviz rezervlerindeki ve ana ticari partnerlerimizle yaptığımız ödemelerdeki payının azaltılması için tutarlı bir şekilde çalışıyor" dedi.

Rusya'nın Visa ve MasterCard gibi ödeme sistemlerinden çıkarılma ihtimaline karşı alınan önlemlerden de söz eden Zaharova, "Moskova, dolarla ilgili çalışmalarına paralel olarak alternatif ödeme mimarisi geliştirme ve teşvik etme, onu Washington'un politikalarına bağımlı olmayan yabancı benzer mimarilerle entegre etme çalışmaları da yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın yaptırım politikalarının devam etmesi nedeniyle Rusya'nın Visa ve MasterCard ödeme sistemlerinden çıkarılma olasılığının göz önünde bulundurulduğunu ifade etmişti.

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova ise, Visa ve MasterCard'ın Rusya'daki faaliyetlerinin süreceğini düşündüğünü belirterek, Rusya'nın bu sektörde kendi altyapısını oluşturduğunu, finansal mesajlaşma sistemi ve ödeme sistemi Mir’i başarılı bir şekilde geliştirdiğine vurgu yapmıştı.