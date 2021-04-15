Rus Dışişleri, İngiltere ve Polonya'daki Rus büyükelçilerin çağrılmasını yorumladı: 21. yüzyılın vasallığı

İngiltere ve Polonya’nın Rus Büyükelçilerini çağırmasını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, olayı ABD’nin yaptırımlarını destekleyen NATO ülkelerinin zincirleme tepkisi olarak nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın mensuplarına konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, İngiltere ve Polonya’daki Rus büyükelçilerinin çağrılmasını, ABD’nin yaptırımlarını destekleyen NATO ülkelerinin zincirleme tepkisi olarak nitelendirdi.

‘ABD’nin yaptırımlarını destekleyen NATO ülkelerinin bu zincirleme tepkisinin kararların gerçeklere göre değil, sahte dayanışma göstererek talimat üzerine verildiği kötü amaçlı blok disiplininin bir göstergesi’ olduğuna dikkat çeken Zaharova, "Bu bir dayanışma, hatta kampanya olayı da değil. Bu 21. yüzyılın vasallığıdır" ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Moskova'ya yeni yaptırımlar açıklamış, bu kapsamda 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesinin yanı sıra 32 gerçek ve tüzel kişi yaptırım listesine eklemişti.

Ardından Rusya'nın Londra Büyükelçisi; siber saldırılar, demokratik süreçlere müdahale ve Ukrayna sınırında askeri güç oluşturulmasıyla ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, burada kendisine 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine ilişkin kararın desteklendiği aktarılmıştı.

Öte yandan Polonya Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev’in kuruma çağırıldığını ve Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği'nin üç çalışanının 'istenmeyen kişi' ilan edilmesiyle ilgili bilgi içeren bir nota verildiğini duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin yaptırım rotasının iki ülke halkının çıkarlarıyla örtüşmediği, ABD’nin yaptırımlarına kaçınılmaz olarak yanıt verileceği ve bunun çok yakınında belli olacağı belirtilmişti.