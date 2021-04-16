Rosturizm: Türkiye'de yaklaşık 50 bin Rus turist var, tur operatörleri tahliye için uçak göndermeye başladı

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, şu anda Türkiye'de tur operatörleri vasıtasıyla tatil yapan yaklaşık 50 bin Rus turist bulunduğunu ve tur operatörlerinin tahliye için uçak göndermeye başladığını söyledi.

Gazetecilerle bir araya gelen Zarina Doguzova, Türkiye ve Tanzanya'daki Rus turistlerle ilgili bilgi verdi.

Doguzova, "Türkiye ve Tanzanya'daki vatandaşlarımızın mevcut durumunda ana görevimiz, bu kişilerin evlerine sakin şekilde ve planladıkları gibi evlerine dönmeleri. Önde gelen tüm tur operatörleriyle irtibat halindeyiz. Elimizdeki verilere göre şu anda Türkiye'de tur operatörleri vasıtasıyla bulunan yaklaşık 50 bin, Tanzanya'da ise yaklaşık 4 bin vatandaşımız var. Herkes, tatilleri sona erdikten sonra planlanan şekilde Rusya'ya dönecek" ifadelerini kullandı.

Bunların yanında Rus ve uluslararası havayolu şirketlerinin tarifeli seferleriyle tur satın almadan Türkiye ve Tanzanya'ya giden turistler de olduğunu kaydeden Doguzova, "Hatta bazı turistler, Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere geçiş yaptı. Tahminlerimize göre bu turistlerin de sayısı 50 bin civarında" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Türkiye ile havayolu ulaşımının 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Golikova, Rusya vatandaşlarının sağlığını korumanın bir öncelik olduğunu vurgulayarak, tur operatörlerine Türkiye tur satışlarına ara vermelerinin önerildiğini de ifade etmişti.

Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova da, uçuş yasağı getirilen Türkiye ve Tanzanya'daki Rus turistlerin tahliye edilmeyeceğini, bu iki ülkedeki Rus vatandaşların turları bitince planlı olarak geri döneceğini belirtmişti.