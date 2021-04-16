Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ordudaki temel reformlar tamamlandı

Rossiyskaya Gazeta gazetesine konuşan Şoygu, “Rusya Silahlı Kuvvetleri’ndeki temel reformlar tamamlandı. Silahlı Kuvvetler, üç türlü yapı şekline getirildi. Kadro sayısı da Rusya Devlet Başkanı’nın emrindeki parametrelere ulaştırıldı” dedi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin bugün dünyanın en önde gelen ordularına yöneltilen tüm talepleri karşıladığını söyleyen Bakan, “Rusya ordusu modern, hareketli, kompakt ve etkili” diye ekledi.