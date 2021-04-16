Rusya, İngiltere'ye uçuş yasağını uzattı

Rusya, Kovid-19 salgını nedeniyle İngiltere'ye yönelik aldığı havayolu sefer yasağını 2 Haziran'a kadar uzattığını açıkladı.

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere'ye yönelik aldığı havayolu seferlerini askıya alma kararını 1 Haziran saat 23.59’a kadar uzattı.

Yapılan açıklamada, "Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla Birleşik Krallık ile hava trafiğini askıya alma kararının süresini uzattı. Ülke halkının sağlığını güvence altına almak amacıyla kısıtlamalar, 1 Haziran 2021 saat 23.59’a kadar uzatıldı" denildi.