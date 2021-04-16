Rusya’da aşılanan kişi sayısı 8 milyonu aştı

Rusya Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile bir toplantıda konuşan Golikova, aşılanan kişi sayısının 8 milyonu kayda değer miktarda aştığını ifade etti.

Ülkede aşılama hacminin arttığını belirten Golikova, “Bu bize kısıtlamaların çok yakın bir zamanda kaldırılacağını düşünme olanağı veriyor” dedi.

“Bugün böylesine zorluklarla ulaştığımız başarıları kaybetmememiz önemli. Bu öncelikle de işe yarayan ve yaramaya devam eden kısıtlamalar için geçerli. Şimdi insanlar rahatladı, ancak virüs hala bizimle” diyen Golikova, kısıtlamaların çok dikkatli bir şekilde kaldırılması çağrısı yaptı.

Golikova, nisan-mayıs döneminde yaşanabilecek mevsimsel hastalıklarla koronavirüsün bir araya gelebileceğinin unutulmaması uyarısı yaptı.

Rusya’da Türkiye’den dönenlerin iki kez koronavirüs testi yaptırması teklifi

Bu arada Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) yönelttiği teklif doğrultusunda, 1 Mayıs öncesinde Türkiye ve Tanzanya’dan dönen Rusların 5 gün içinde ikinci kez PCR koronavirüs testi yaptırması gerekebilir.

Rusya hükümetine ait belgelerin yayınlandığı internet sitesinde yayınlanan karar taslağına göre, Rospotrebnadzor uçuşların askıya alındığı Türkiye ve Tanzanya’dan 1 Mayıs öncesinde dönüş yapan vatandaşların 5 gün içinde ikinci kez PCR koronavirüs test sonucu sunmasını teklif etti.

Bu talep uçaklardaki mürettebatı kapsamayacak.

Rusya salgınla ilgili durumun kötüye gitmesi nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye ve Tanzanya ile uçuşları kısıtlamıştı.