Gintsburg: Sputnik V aşısı hayvanları koronavirüsten iyi şekilde koruyabiliyor

Sputnik’e konuşan Gintsburg, Sputnik V aşısının hayvanlar üzerindeki etkinliği konusunda açıklamada bulundu.

Gintsburg, “Sputnik V aşısının hayvanları da koruyacağından çok eminim, hem de iyi şekilde, ancak yine de önce insanları aşılamak gerek” dedi.

Gintsburg, hayvanların aşılanmasının sadece onların korunması için değil, virüsün hayvanlar ve insanlar arasında sirkülasyonunun önlenmesi için gerektiğini ifade etti.

Sputnik V aşısının Gamaleya Araştırma Merkezi’nde hayvanlar üzerinde denendiğini, klinik öncesi tüm testlerin hayvanlar üzerinde gerçekleştiğini belirten Gintsburg, bu nedenle güvenle aşının işe yaradığının söylenebileceğini kaydetti.

‘Hayvanlar için geliştirilen aşı çok daha ucuz ve işe yarıyor’

Gintsburg, “Hayvanlar için özel olarak yapılmış olan aşı çok daha ucuz ve o da işe yarıyor” dedi.