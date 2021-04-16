İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Bronnert, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'in dün İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının ardından bugün İngiliz elçi Bronnert Rus Dışişleri'nde görüşmeler yapıyor.

Andrey Kelin, siber saldırılar, demokratik süreçlere müdahale ve Ukrayna sınırında askeri güç oluşturulmasıyla ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış, burada kendisine 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine ilişkin kararın desteklendiği aktarılmıştı.

ABD yönetimi, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Moskova'ya yeni yaptırımlar açıklamış, bu kapsamda 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesinin yanı sıra 32 gerçek ve tüzel kişi yaptırım listesine eklemişti.