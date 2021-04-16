Rus uçağından ABD keşif uçağına önleme uçuşu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus MiG-31 avcı uçağının Pasifik Okyanusu üzerinde seyreden ABD'ye ait RC-135 keşif uçağına refakat ettiğini açıkladı.

MiG-31 avcı uçağı, 10 Nisan'da önleme yaptığı RC-135 keşif uçağıyla Pasifik Okyanusu'nda yeniden karşı karşıya geldi.

Bakanlığın açıklamasına göre hava hedefinin tanımlanması ve refakat edilmesi için Kamçatka'daki hava üssünden bir MiG-31 avcı uçağı havalandırıldı.

Rus mürettebatın hava hedefinin ABD'ye ait RC-135 keşif uçağı olduğunu tanımladığını belirten bakanlık, ABD uçağının yönünü değiştirmesinin ardından Rus mürettebatının sorunsuz bir şekilde üsse döndüğünü kaydetti.

Bakanlık, Rus avcı uçağının önleme uçuşunu uluslararası hukuka uygun bir şekilde yaptığını ve Rusya'nın sınırlarının ihlal edilmesine izin verilmediğini de vurguladı.

МиГ-31 сопроводил американский стратегический разведывательный самолет RC-135 над водами Тихого океана pic.twitter.com/07kh8Zl9kf — zvezdanews (@zvezdanews) April 16, 2021​

10 Nisan'da Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma İdare Merkezi, Rus MiG-31 avcı uçağının Pasifik Okyanusu üzerinde seyreden ABD'ye ait RC-135 keşif uçağına önleme yaptığını bildirmişti.