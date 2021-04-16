Rusya’da Türkiye’den dönenlerin iki kez koronavirüs testi yaptırması teklifi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) yönelttiği teklif doğrultusunda, 1 Mayıs öncesinde Türkiye ve Tanzanya’dan dönen Rusların 5 gün içinde ikinci kez PCR koronavirüs testi yaptırması gerekebilir.

Rusya hükümetine ait belgelerin yayınlandığı internet sitesinde yayınlanan karar taslağına göre, Rospotrebnadzor uçuşların askıya alındığı Türkiye ve Tanzanya’dan 1 Mayıs öncesinde dönüş yapan vatandaşların 5 gün içinde ikinci kez PCR koronavirüs test sonucu sunmasını teklif etti.

Bu talep uçaklardaki mürettebatı kapsamayacak.

Rusya salgınla ilgili durumun kötüye gitmesi nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye ve Tanzanya ile uçuşları kısıtlamıştı.