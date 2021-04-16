Kremlin: Türkiye’yi Kırım konusunda ikna edeceğimizi umuyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy çarşamba günü gerçekleştirdikleri görüşmeye dair bir soru karşısında Kremlin Sözcüsü şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Başkanı Zelenskiy’in görüşmelerine gelirsek, bu, iki ülkenin ikili ilişkileriyle ilintili. Kırım hususundaki açıklamalarıysa, hâlâ ciddi görüş ayrılıklarımızın bulunduğu meseleler kategorisinde yer alıyor”
Peskov sözlerini şöyle sürdürdü: “Söz konusu görüş ayrılıklarını Ukrayna tarafı ile aşabileceğimizi sanmıyoruz, fakat Türk partnerlerimizi Kırım ile ilişkili mevcut pozisyonlarının doğru olmadığı, hatta tamamen yanlış olduğu konusunda ikna edebilmeyi umuyoruz”.
‘Türkiye ile ilişkilerimizde soğukluk yok’
Kremlin Sözcüsü bunun yanında, 'son haftalarda Türkiye ile ilişkilerde bir soğukluk olduğunun söylenip söylenemeyeceği' sorusu karşısında, tam tersine ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirtti.
‘Partnerlik dediğiniz böyle olur’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmelerini takiben, ‘Donbass krizi başta olmak üzere Kırım konusunda da ortak görüşte olduklarını bir kez daha teyit ettiklerini’ söylemişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)