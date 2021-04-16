Seyahat şirketi, Rusya’ya aşı turları düzenliyor

World Visitor turizm şirketinin Pazarlama Müdürü Albert Sigl, Antalya’da verdiği röportajda “Avusturya, İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz gibi sınırların kapalı olduğu birçok ülke var. Bu gibi ülkelerden insanları Rusya’ya ancak özel izinle getirebiliyoruz. Rusya İçişleri Bakanlığı’nın daveti gerekiyor” dedi.

Sputnik V aşısının ücretsiz olarak dahil olduğu kısa veya uzun seyahat paketleri 2 bin 392 dolardan başlıyor.

Doktor randevusu ve aşı siparişi masrafı müşteri için uygulama başına 239 dolar.