Rusya: Karadeniz’de kapatılacak bölgeler Kerç Boğazı’nı kapsamıyor

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, 31 Ekim’e kadar Karadeniz bölgesindeki bazı bölgelerin kapatılması planının Kerç Boğazı üzerinden gemi geçişlerini engellemeyeceği, kapatılacak yerlerin Rusya’nın karasuları içerisinde olduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı bir bültene göre, 24 Nisan 21:00’dan 31 Ekim 21:00’a kadar geçici olarak Karadeniz’in üç bölgesinde Rusya’nın karasuları üzerinden barışçıl amaçlı geçişler, yabancı savaş gemileri ve başka devlet gemilerine kapatılacak.

Belgede sunulan koordinatlar doğrultusunda, kapatılacak yerler arasında Kırım kıyıları boyunca uzanan bölge (Yaklaşık olarak Sivastopol’den Gurzuf’a kadar olan bölge), Kerç Yarımadası’nın kıyılarındaki dikdörtgen alan ve Kırım’ın batı ucu yakındaki küçük bir bölge yer alıyor.

Kapatılacak bölgeler Kerç Boğazı’nı kapsamıyor. Kapatılması planlanan yerler sadece Rusya’nın karasularının dış sınırına kadar uzanan bölgeyi içeriyor.