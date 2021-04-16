Rusya, Kuzey Kafkasya’daki askeri birliklerini Kırım’a aktardı

Rusya Güney Askeri Bölge Komutanlığı’ndan Rus Kommersant gazetesine yapılan açıklamada, Güney Askeri Bölge Komutanı Aleksandr Dvornikov’un yönetiminde Kırım’ın Opuk poligonunda düzenlenen tatbikatta, ‘Fagot’ ve ‘Hrizantema’ tanksavar güdümlü kompleks operatörlerinin pratik becerilerinin test edildiği bildirildi.

Açıklamada, tatbikat sırasında, belirli görevlere göre taktik grupların oluşturulmasında alışılmadık yaklaşımların üretildiği kaydedildi.

Rus Karadeniz Filosu’ndan yapılan açıklamada, bir gün önce topçu atışlarını gerçekleştirmek amacıyla Karadeniz’e ‘Admiral Makarov’ firkateyni, ‘Grayvoron’ ve ‘Vışniy Voloçek’ küçük füze gemileri, ‘Samum’ hava yastıklı füze gemisi, ‘İvan Golubets’ mayın tarama gemisi ve büyük çıkarma gemilerinden oluşan bir grubun geldiği belirtildi.

Tatbikata ayrıca Karadeniz Filosu’na bağlı savaş uçakları, helikopterler ve hava savunma sistemleri de katılıyor.

Manevraların ne zaman biteceği bildirilmedi.