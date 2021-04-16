Rusya'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına yanıt: 10 Amerikalı diplomat ülkeden sınır dışı edilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kremlin'in yakın zamanda uygulamaya konan ABD yaptırımlarına verilecek yanıtı açıkladı. Yaptırımlar, ABD'li yetkililerin yanı sıra Rusya'daki Amerikan diplomatik misyonuna yönelik eylemleri de içeriyor. Buna göre şu önlemler duyuruldu:

ABD'nin yaptırımları sonrası Moskova, her iki ülkenin elçilerinin de mevcut durum karşısında üstleriyle istişarelerde bulunmaları gerektiğini söyleyerek ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan'ın Washington'a dönmesini tavsiye etti.

10 Amerikalı diplomat ülkeden sınır dışı edilecek.

Rusya, iki ülkenin diplomatlarının bulundukları şehirlerin dışına çıkmalarına izin veren anlaşmadan çekilecek.

Rusya, ABD diplomatik tesislerinin Rusları ve üçüncü ülke vatandaşlarını işe almasını yasaklayacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Amerikalı diplomatlara verdiği kısa vadeli vize sayısını azaltacak.

"Rus karşıtı tutumun geliştirilmesi ve uygulanması" ile suçlanan mevcut ve eski ABD yönetimlerinin 8 üyesinin ülkeye girişi yasaklandı.

Rusya’nın iç işlerine karışmakla suçlanan ve Rusya'da faaliyet gösteren ABD’li vakıfların ve derneklerin ülke içindeki faaliyetleri yasaklanacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı ‘kara listede’ yer alan isimler şöyle:

ABD Başsavcısı Merrick Garland

ABD Federal Cezaevleri Bürosu Müdürü Michael Carvajal

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas

ABD Başkanı’nın iç politika danışmanı, eski BM Daimi Temsilcisi ve Ulusal Güvenlik Yardımcısı Susan Rice

FBI Direktörü Christopher Wray

Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines

Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Moskova'nın Washington'dan gelecek her bir 'yaptırım dalgasına' karşılık vereceği belirtilerek, Washington'ın 'Moskova'yı çevreleme' politikasının basiretsizlik olduğu ve ABD-Rusya ilişkilerinin daha da kötüye gitmesine sebep olma riski taşıdığı kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...