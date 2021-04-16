Rus vekil Slutskiy: Rusya, ABD’nin her türlü hamlesine sert tepki verecek

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Moskova'nın yakın zamanda uygulamaya konan ABD yaptırımlarını karşılıksız bırakmayacağını ve tüm hamlelerine sert tepki vereceğini ifade etti.

Slutskiy, "Rusya'nın bu tür hamlelere tepkisi çok sert olacaktır. Bunların alınan son önlemler olmadığından eminim. Amerikan kısıtlamalarının tümüne yanıt vereceğiz" dedi.

Diplomatik misyonların sayısının azaltılmasının, Rusya ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürmenin bir işareti olduğuna vurgu yapan Slutskiy, "Washington, Moskova'yla ikili diyaloğun bozulması konusundaki sorumluluğunun derecesini nihayet anlamalıdır. Diplomatik misyonların sayısında böylesine önemli bir azalma, diplomatik ilişkiler seviyesinin düşeceğinin ciddi bir işarettir" diye konuştu.

Amerikalı diplomatların sınır dışı edilmesi ve ABD Büyükelçisine istişareler için Washington'a gitme tavsiyesinin Beyaz Saray'ın çatışmacı politikasına yeterli bir yanıt olduğunu belirten Slutskiy, şöyle devam etti: "Amerikalı diplomatların sınır dışı edilmesi ve ABD Büyükelçisine istişareler için Washington'a gitmesi tavsiyesi, Beyaz Saray'ın çatışmacı politikasına yerinde ve smetrik bir yanıttır. Kesinlikle eşit ve orantılıdır."