Rusya, 5 Polonyalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Varşova'nın Rus diplomatlara yönelik eylemlerine yanıt olarak 5 Polonyalı diplomatın ülkeden sınır dışı edileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu arada, Varşova!nın üç Rus diplomatın Polonya'dan ayrılmasını talep ederek, ABD yönetimine ne kadar hızlı eşlik etmeye çalıştığını farkettik. Yanıt olarak, beş Polonyalı diplomat Rusya'dan gönderilecek" denildi.

Daha önce Polonya, 'diplomatik statü koşullarını ihlal etmek ve Polonya Cumhuriyeti aleyhinde faaliyet yürütmekle' suçladığı üç Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmişti.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev'in bakanlığa çağırıldığını ve Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği'nin üç çalışanının 'istenmeyen kişi' ilan edilmesiyle ilgili bilgi içeren bir nota verildiğini duyurmuştu.