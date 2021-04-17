'Aeroflot, 26 Nisan'dan itibaren Mısır'a olan uçuş sayısını iki katına çıkaracak'

Rus havayolu şirketi Aeroflot'un strateji, hizmet ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Andrey Panov, 26 Nisan'dan itibaren Mısır'a olan uçuş sayısı ve koltuk kapasitelerini iki katına çıkaracaklarını duyurdu.

Mısır'a olan uçuşlarda geniş gövdeli uçaklar kullanılarak koltuk sayısının iki katına çıkarılması ve her uçağın ayda 8 bin 500 yolcuyu taşıması planlanıyor. Aeroflot bu şekilde, Türkiye’ye olan uçuşların askıya alınması nedeniyle Rusların Mısır yönü talebini karşılamayı hedefliyor.

Aeroflot'un bu yöne 296 ila 301 yolcu taşıyabilen Airbus A330-300 uçakları ayırmayı ve Kahire yönündeki uçuşlara haftada bir sefer daha eklemeyi planladığını belirten Panov, "Düzenleyicilerin ilgili kararı onaylamaları halinde, Şarm El-Şeyh ve Hurgada’ya uçuşları yeniden başlatacağız. Bu yönde bir talep var ve Aeroflot bu uçuşları gerçekleştirmeye hazır" dedi.

Pegas Touristik Genel Müdürü Anna Podgornaya, Türkiye'ye olan uçuşların kısıtlanması nedeniyle, Rusların alternatif plaj tatili talebi olduğunu ve Mısır'ın Rus turistler için yıl boyunca tatil yapabilecekleri en popüler destinasyonlardan biri olduğunu belirterek, Pegas Touristik ile iş birliği yapan Nordwind havayolu şirketinin, Rus makamlarından izin alınmasının ardından bir hafta içinde Mısır tatil beldelerine uçuşlara başlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Azur Air şirketi yetkilisi ise, Mısır yönüne uçuşlara başlamak için gerekli akreditasyonu aldıklarını ve Mısırlı yetkililerin onayını beklediklerini ifade etti.