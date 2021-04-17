Şoygu'nun gözü Çarlar Vadisi'ndeki 3 bin yıllık asker mezarlarında: Koyun Dolly olmasa da benzer şeyler elde edilebilir

Sibirya'da Tuva Cumhuriyeti'ndeki Çarlar Vadisi'nde bulunan 'Tunnug' adlı İskit kurganındaki (asker mezarı) çalışmalara dikkat çeken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, organik madde bulunması halinde Koyun Dolly olmasa da, ona benzer şeyler elde edilebileceğini vurguladı.

Başkanlığını yaptığı Rusya Coğrafya Topluluğu'nun mütevelli heyet toplantısında konuşan Şoygu, Kadim Sibirya'nın ünlü savaşçıları İskitler'in mezarlarında yapılan çalışmalarda organik madde bulmayı amaçladıklarını söyledi.

Şoygu, "Tahminlere göre bu gömülerde organik madde bulunuyor olmalı. Burada organik madde bulmayı çok istiyoruz. Bunun ardından nelerin geleceğini sanırım anlıyorsunuz. Koyun Dolly olmasa da burada ona benzer şeyler yapabiliriz" dedi.

Russian Geographical Society hopes to obtain genetic material from Tunnug - Siberia’s most ancient Scythian burial mound in the Valley of the Kings https://t.co/lPRuELjtdn pic.twitter.com/wzjuB6aokp — The Siberian Times (@siberian_times) April 16, 2021

​Organik madde bulma ilgisi, 2018 yılında kazı çalışmalarının başladığı Tuva Cumhuriyeti'ndeki Çarlar Vadisi'nde bulunan Tunnug kurganına uzanıyor.

İlk kazı çalışmaları, göçebe savaşçıların genellikle atlarıyla birlikte gömüldükleri geniş mezar alanının şimdiye dek keşfedilenlerin en eskisi olduğunu ve M.Ö. 9. yüzyıla tarihlendiğini ortaya koydu.

Mezarlar, ebedi don tabakası altında yer aldığı için bölgede korunmuş organik madde ile M.Ö. 9. yüzyıldan kalma çeşitli eşyalar bulma şansının çok yüksek olduğu belirtiliyor.

Tunnug kurganı, İskitler döneminden kalma çok sayıda mezarında bulunduğu Çarlar Vadisi'nin bir parçası durumunda. Rusya Coğrafya Topluluğu, Tunnug kurganında 2018 yılından bu yana çalışmalar yürütüyor. Arkeologlar, buradaki çalışmalarda ok uçları, kil tabletler, çanak çömleğin yanı sıra insan iskeletleri ve hayvan kemikleri buldu.