Rusya’dan komşularına 'yasadışı göçmenleri' geri almaları için 15 Haziran’a kadar süre

Rusya İçişleri Bakanlığı, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden, Rusya’da yasadışı olarak bulunan vatandaşlarının 15 Haziran’a kadar ülkeyi terk etmesini talep etti.

Rusya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre halihazırda Rusya’da en az 322 bin Özbekistan, 247 bin Tacikistan, 152 bin Ukrayna, 120 bin Azerbaycan, 115 bin Kırgızistan, 61 bin Ermenistan, 56 bin Moldova ve 49 bin Kazakistan vatandaşı yasa dışı olarak bulunuyor.

Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gorovoy, BDT Parlamentolar Arası Meclisi’nin oturumunda, “Bu sayıyı 15 Haziran’a kadar ortadan kaldırmazsak bu insanlar sınır dışı edilme ve sınırların kapatılmasına kadar varacak cezalara tabi tutulacak. Ülkelerinizde medya ve blogerler aracılığıyla ajitasyon çalışması gerçekleştirmenizi istiyorum” ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgını nedeniyle göçmenlerin ülkede bulunma süresini 15 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmıştı.