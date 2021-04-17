Lavrov, Lübnan Başbakanı Hariri'yle görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'ya çalışma ziyaretinde bulunan Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Hariri, Lübnan'daki sosyo-ekonomik krizin en kısa sürede aşılması hedefi bağlamında bu ülkedeki mevcut siyasi durum hakkında kapsamlı görüş alışverişi yaptı.

Lavrov, Rusya'nın Lübnan'ın egemenliğinin, bağımsızlığının, birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki tutumunun değişmediğini belirterek sorunların dış müdahale olmadan ülkedeki siyasi güçlerin mutabakatıyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Lübnan'daki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesine destek verilmesi dahil bölgedeki gelişmeleri ele alan Lavrov ve Hariri, Lübnan'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede daha fazla yardım sunulmasını da kapsayan ikili iş birliğini de istişare etti.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.