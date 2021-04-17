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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Kremlin Putin’in ne kadar kazandığını açıkladı

    © Sputnik / Алексей Дружинин
    Rusya
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    https://tr.sputniknews.com/rusya/202104171044295420-kremlin-putinin-ne-kadar-kazandigini-acikladi/

    Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl yaklaşık 10 milyon ruble (132 bin dolar) kazandı.

    Kremlin’in internet sitesinde Putin’in mal varlığı hakkında açıklama yapıldı.

    Açıklamaya göre, Putin 2020 yılında yaklaşık 10 milyon ruble kazandı. 2019 yılında elde ettiği kazanç ise 9 bin 726 milyon rubleydi.

    Putin ayrıca 77 metrekare genişliğinde bir apartman dairesine ve 18 metrekarelik bir garaja sahip.

    Putin’in 18 metrekarelik garajı olan 153.7 metrekare genişliğinde bir dairesi de var ve bu daire halihazırda kullanılıyor.

    Rus liderin iki GAZ 21M (Volga) otomobili, Niva aracı ve bir Skif otomobil römorku da bulunuyor.

    Rus lider 2018 yılında da yaklaşık 8.65 milyon ruble kazandı. 2017 yılı ise 18.7 milyon ruble ile en çok gelir elde ettiği yıl oldu.

    Başbakan Mihail Mişustin 2020 yılında 19.8 milyon ruble kazandı. Hükümette en çok kazanan kişi ise Ticaret Bakanı Denis Manturov oldu. Manturov’un 2020 yılındaki geliri 740.4 milyon rubleydi. 

    Etiketler:
    Rusya, kazanç, Vladimir Putin
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