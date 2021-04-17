Rusya’da vaka sayısı 9 bin 321 arttı

Rusya’da son 24 saatte 9 bin 321 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Toplam vaka sayısı 4 milyon 693 bin 469’a yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı gün içinde 9 bin 321 artarak 4 milyon 693 bin 469’a çıktı.

Başkent Moskova’da 2 bin 822, St. Petersburg’da 701, Moskova bölgesinde 586 vaka tespit edildi.

Gün içinde 398 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca kaydedilen can kaybı sayısı 105 bin 193 oldu.

İyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 8 bin 832 artarak 4 milyon 319 bin 389’a ulaştı.