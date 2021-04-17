Rus Senatör Puşkov, Biden’ın Putin’le görüşme ihtiyacı duyma nedenini açıkladı

Telegram üzerinden açıklama yapan Puşkov’a göre, Biden’ın bu teklifi yapmasının ardında üç neden var. İlk olarak bu Donbass’ta tırmanan ve sonuçları Washington’ın tutumuna da yansıyabilecek olan gerginlikle ilgili.

Puşkov, “Biden muhtemelen Donbass’taki gerginliğin, ABD’nin Ukrayna tarafında savaşamayacağı yeni bir askeri krize dönüşmesinden çekiniyor. Kiev bir zamanlar böyle bir krizin içine girmiş ve kaybı büyük olmuştu. Ukrayna için sonuçların daha kötü olabileceği bir krizin tekrarlanması, ABD’nin pozisyonlarına karşı büyük bir darbe olurdu” ifadelerini kullandı.

Puşkov’a göre, bununla birlikte Biden, ülkenin en yeni Rus silahları karşısında ne kadar hassas durumda olduğunun farkında. Yaptırımlarla yapılan misillemelerle fazla aşırıya kaçılmaması talebi de diyaloğu sürdürmek istediğini açıkça gösteriyor.

Puşkov, şöyle devam etti: “ABD lideri Putin’le görüşmesinde Rusya’yı ‘dünya toplumu’ arasına döndürmek için bir ihtimal de görüyor. Aynı zamanda Washington, G8’e dönmesi karşılığında Moskova’dan tavizler de isteyecek. Yani özellikle de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini desteklemeyi son vermesini. Ancak Rusya birçok kez G8’le ilgilenmediğini açıkladı.”