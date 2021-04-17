Türkiye’deki Rus turistlerin 10 bin ruble karşılığında yurda döndürülmesi önerisi

İzvestiya’nın haberinde uçuşların askıya alınmasının ardından Türkiye’de mahsur kalan Rus turistlerin bilet başına 10 ila 12 bin ruble gibi sabit bir fiyat alınacak uçuşlarla Rusya’ya geri döndürülebileceği belirtildi. Habere göre öneri, Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) yetkilisi Dmitriy Davidenko’dan geldi.

İzvestiya’nın haberine göre, Rosturizm yetkilisi Davidenko, Rus turistlerin bilet başına 10 ila 12 bin ruble (bin-bin 200 TL) gibi sabit bir fiyat karşılığında Türkiye’den Rusya’ya dönüşünün sağlanabileceğini belirtti.

Turistlere Rusya Federal Kamu Hizmetleri internet sitesi gosuslugi.ru üzerinden bilet satın alma imkanı sunulabileceğini belirten Davidenko, “10 bin ruble kadar bir miktar herkesin yanında var. Böylelikle isteyenlerin hızlı bir şekilde dönüşü sağlanabilir” dedi.

Bununla birlikte Davidenko, dönüş için seferler olmadığı dönemde turistlerin Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi uçuşların açık olduğu ülkeler üzerinden dönüş yapabileceğini belirtti.

Davidenko, ‘ideal’ olarak gördüğü bu seçeneği, gelecek hafta teklif edeceğini söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Türkiye ile havayolu ulaşımının 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Golikova, Rusya vatandaşlarının sağlığını korumanın bir öncelik olduğunu vurgulayarak, tur operatörlerine Türkiye tur satışlarına ara vermelerinin önerildiğini de ifade etmişti.

Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova da, uçuş yasağı getirilen Türkiye ve Tanzanya'daki Rus turistlerin tahliye edilmeyeceğini, bu iki ülkedeki Rus vatandaşların turları bitince planlı olarak geri döneceğini belirtmişti.