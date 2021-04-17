RST: Rus tur şirketlerinin Türkiye’ye uçuşların durdurulması nedeniyle kaybı en az 5 milyar ruble

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkan Yardımcısı Yuriy Barzıkin, Türkiye ile uçuşların durdurulması nedeniyle Rus tur operatörlerinin yaşadığı maddi kaybın en az 5 milyar ruble (66 milyon dolar) olduğunu ifade etti.

Rus basınına konuşan Barzıkin, Türkiye ile uçuşların 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında askıya alınması nedeniyle yaşanan kayıplarla ilgili, "Farklı rakamlar telaffuz ediliyor. 5 milyar ruble ve üstü rakamlar. Ancak bu rakama İstanbul üzerinden yolculuk yapan transit yolcular da dahil değil" ifadelerini kullandı.

Barzıkin, bu kayıpların 1 Haziran’dan sonra telafi edilmesini umduklarını ifade etti.

Barzıkin, "Görevimiz sadece kayıpları saymak değil, aynı zamanda öncelikle turistler ve elbette tur şirketleri için kayıpları en aza indirgemeye yönelik mekanizmalar sunmak" dedi.