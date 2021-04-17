Kırım’dan yarımadayı Çernobil ile karşılaştıran Zelenski'ye yanıt

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nde Ukrayna topluluğunun lideri Anastasiya Gridçina, yarımadayı Çernobil ile karşılaştıran Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye ‘ölü bölge’ haline gelen kendi ülkesine bakmasını tavsiye etti.

Daha önce Zelenskiy, sakinlerinin kendilerini Ukraynalı olarak görmemeleri durumunda, Donbass ve Kırım bölgelerinin zamanla Çernobil’deki ‘dışlama bölgesine’ dönüşeceği açıklamasında bulunmuştu.

Sputnik’e konuyla ilgili açıklama yapan Gridçina, "Zelenskiy, Batılı küratörlerin verdiği parayı sözde ‘ölü bölgelerle’ ilgili açıklamalarıyla hakketmeye çalışırken, Ukrayna çoktan ‘ölü bölge’ haline geldi. Ukrayna’da yaşam hiç bu kadar kötü olmamıştı" dedi.

Gridçina ayrıca, Zelenskiy’in Ukrayna vatandaşlarının ülkelerini terk edip Rusya ve Avrupa'ya gitmeleri için her şeyi yaptığını ifade etti.

Kırım, 7 yıl önce yapılan referandumda bölge halkının yüzde 97 oranında oylarıyla, 1954 yılında katıldığı Ukrayna topraklarından Rusya topraklarına dönmüştü.