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    Rusya bayrağı renklerinde bir Kırım haritası

    Kırım: Rusya’nın Karadeniz bölgesindeki bazı bölgeleri kapatması konusu siyasallaştırılmamalı

    © AFP 2021 / Vasiliy Maksimov
    Rusya
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    https://tr.sputniknews.com/rusya/202104181044298319-kirim-rusyanin-karadeniz-bolgesindeki-bazi-bolgeleri-kapatmasi-konusu-siyasallastirilmamali/

    Rusya’nın Karadeniz bölgesindeki bazı bölgeleri kapatması planını değerlendiren Kırım Parlamentosu Halk Diplomasisi ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yuriy Gempel, Rusya’nın kendi karasularında her türlü önlemi alma hakkına sahip olduğu ve bu konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini söyledi.

    Sputnik’e konuşan Gempel, “Karadeniz'in Kırım açıklarındaki suların bir kısmının kapatılması konusunun siyasallaştırılmasına ve spekülasyon yapılmasına gerek yok. Ukrayna ve Batı ülkelerinin yetkililerini Rusya'nın içişlerine karışmayı bırakmaya çağırıyoruz. Rusya, devlet çıkarlarını korumak için karasularında her türlü önlemi alma ve eylemde bulunma hakkına sahiptir” dedi.

    Rusya’nın uluslararası ilişkilerde her zaman doğru ve itidalli davrandığını ve bu nedenle başka ülkeler tarafından örnek alınması gerektiğini belirten Gempel, “Ukrayna ve NATO ülkelerinin Rusya sınırlarında durumu sürekli istikrarsızlaştırma girişimleri göz önüne alındığında, yaptığımız tüm önlemler haklı ve uygundur” diye konuştu.

    Daha önce Rusya Denizcilik Ve Ulaştırma Bakanlığı, yabancı savaş gemileri için Karadeniz'in üç bölgesine erişimin kısıtlanacağını duyurmuştu.

    NATO Sözcüsü Oana Lungescu ise, açıklamasında durumdan endişe duyduklarını dile getirerek, kararın 'gayri meşru' olduğunu söylemişti.

    Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı bir bültene göre, 24 Nisan 21:00’dan 31 Ekim 21:00’a kadar geçici olarak Karadeniz’in üç bölgesinde Rusya’nın karasuları üzerinden barışçıl amaçlı geçişler, yabancı savaş gemileri ve başka devlet gemilerine kapatılacak.

    Belgede sunulan koordinatlar doğrultusunda, kapatılacak yerler arasında Kırım kıyıları boyunca uzanan bölge (Yaklaşık olarak Sivastopol’den Gurzuf’a kadar olan bölge), Kerç Yarımadası’nın kıyılarındaki dikdörtgen alan ve Kırım’ın batı ucu yakındaki küçük bir bölge yer alıyor.

    Kapatılacak bölgeler Kerç Boğazı’nı kapsamıyor. Kapatılması planlanan yerler sadece Rusya’nın karasularının dış sınırına kadar uzanan bölgeyi içeriyor.

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