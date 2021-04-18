Putin, yeni Ay ve Mars yolculuklarına onay verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkesinin Ay’a gerçekleştireceği yeni insanlı uçuşlar ile bir Mars misyonu düzenlenmesine onay verdiği belirtildi.

Rossiya-1 televizyonunun canlı yayınında, 12 Nisan’da gerçekleştirilen bir toplantıda Rusya lideri Putin’in, Ay’a insanlı uçuş ve Mars’a da bir yolculuk düzenlenmesi planlarına onay verdiği kaydedildi.

Canlı yayında ayrıca, uzay uçuşları için Rusya’da nükleer enerji tabanlı yeni bir taşıma modülü üstünde çalışıldığı belirtildi.

Rusya uzay ajansı Roscosmos’un başındaki Dmitriy Rogozin, canlı yayına bağlanarak söz konusu modülün uzay araştırmalarında çığır açacağına inandığını kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı’nın yeni Ay ve Mars yolculuklarına onay verdiği belirtilen toplantının gerçekleştiği 12 Nisan’da Rusya, ilk insanlı uzay uçuşunun 60. yıldönümünü kutlamıştı.

Ülke, Sovyetler Birliği döneminde 12 Nisan 1961'de Yuriy Gagarin'i uzaya göndermişti.

Çığır açan bir yolculuğa çıkan Gagarin, dünyanın yörüngesinde 108 dakika kaldı ve ulusal bir kahraman olarak geri döndü.