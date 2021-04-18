'Rus Dışişleri Çekya Büyükelçisi’ni çağırdı'

Konuya yakın bir kaynağın basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre Prag’ın dün duyurduğu Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından Moskova’daki Çekya Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çek makamlarının Rus diplomatları sınır dışı etme kararını kararlılıkla protesto ederek, karşı önlemlerin alınacağını duyurmuştu.

Prag’ın eylemlerinde ‘Amerikan izini görmemenin imkansız olduğunu’ belirten bakanlık, Rus diplomatları sınır dışı etme kararının 2014’teki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardında Rusya gizli servisinin olduğu yönündeki ‘temelsiz ve uydurma bahanelerle’ verildiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çekya’yı en kısa zamanda somut karşı adımlar bekliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Rusya’nın, Çekya’daki Rus Büyükelçiliği çalışanlarını sınır dışı etme kararına en kısa zamanda somut karşı adımlarını bildireceğini açıkladı.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Zaharova, Rusya’nın Çekya’ya ne derece sert yanıt vereceği sorusu karşısında ‘yürüyemeden koşmama’ çağrısında bulundu. Zaharova, “Önümüzde çalışma haftası var. Bu tür adımlara net yanıt vermek önemliydi, bu kararın somut uygulamaları ise Çek tarafını en kısa zamanda bekliyor” ifadelerini kullandı.

‘Prag’ın eylemleri grotesk ve dış güdümlü’

Çekya yönetiminin hem uluslararası meselelerde, hem de Rusya ile ilişkiler tesis etmede bağımsız bir çizgiye sahip olmadığını gösterdiğine dikkat çeken Zaharova, şöyle konuştu:

“Özellikle hem uluslararası meselelerde, hem de ülkemizle ilişkiler tesis etmede herhangi bir bağımsız çizgiye sahip olmadığını gösteren Prag’ın eylemleri son derece grotesk. Bu da 21. yüzyılın vasallığı denilen genel şemanın bir parçası.”

Dünya vasallık bağımlılığından kurtulmuş gibi görünürken bu mekanizmanın yeniden devreye alındığını söyleyen Zaharova, “ABD şimdi de aktif enformasyon ve siyaset alanında yeni teknolojik düzeyde vasallık mekanizmasını harekete geçirdi, ancak prensip aynı, Prag'ın ABD’nin çıkarlarına hizmet ediyor olması” ifadelerini kullandı.