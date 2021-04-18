Rusya, Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nin 20 çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini, bu kişilerden 19 Nisan gün sonuna kadar Rusya’yı terk etmeleri istendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın Prag’dan 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karşılık olarak Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği, bu kişilerden 19 Nisan gün sonuna kadar ülkeyi terk etmeleri istendiği belirtildi.

Açıklamada, “Çekya Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu Büyükelçisi V. Pivonka, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Büyükelçiye, Çek makamlarının Prag'daki Rus diplomatik misyonunun personeline yönelik düşmanca davranışı kararlı bir şekilde protesto edildi. Pivonka’ya Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 çalışanın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği konusunda bilgilendirildi” ifadelerine yer verildi.

Bu kişilerin 19 Nisan 2021 gün sonuna kadar Rusya’yı terk etmeleri istendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Çek tarafından ayrıca Moskova’daki diplomatik temsilcilik çalışanları sayısının, Çek Cumhuriyeti'ndeki Rusya Büyükelçiliği’ndekine benzer kategoriyle eşit hale getirmesi istendi. İlgili nota Büyükelçiye sunuldu” denildi.

Daha önce Sputnik muhabiri, Çekya Büyükelçisi Pivonka’nın bu akşam saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanlığı’na geldiğini, Çek diplomatın kurumda 20 dakikadan az kaldığını bildirmişti.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, dün yaptığı açıklamada Prag’ın Rus gizli servislerinin 2014’te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile alakası olduğundan şüphelendiğini açıklamıştı. Çekya Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek ise 18 Rus diplomatın 48 saat içinde Çekya’yı terk etmesi gerektiğini duyurmuştu.