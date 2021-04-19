Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin’in ruhu Sibirya ile kaynaştı

Rusya lideri Putin’in Sibirya’da dinlenme tutkusunu anlatan Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin’in ‘ruhunun Sibirya ile kaynaştığını’ ve o bölgeyi gerçekten de çok sevdiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya 1 televizyonunda konuk olduğu bir programda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘ruhunun Sibirya ile kaynaştığını’ ve Rus liderin obölgede zaman geçirmeyi gerçekten de çok sevdiğini anlattı.

Peskov, “Diğer yandan (Putin) Uzak Doğu bölgesine de gidiyor, Soçi’yi, Krasnaya Polyana’yı seviyor. Kırım’ı da seviyor. Dolayısıyla bu bakımdan geniş bir coğrafyaya tutku duyuyor, fakat gerçekten de her şeyden çok birkaç günlüğüne Sibirya'da inzivaya çekilmeyi tercih ediyor” diye konuştu.

Bazen Putin'i Kamçatka Yarımadası’ndaki balinalara tekne gezisi ya da ak turnalar ile birlikte uçmak gibi tehlikeli seyahatlerden vazgeçirmeye çalıştıklarını da söyleyen Peskov, “Fakat o söz konusu hobileri konusunda tutarlı” ifadelerini kullandı.

Rus lider mart sonunda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte hafta sonunu Şoygu ile taygada geçirmiş, ikili arazi aracıyla gezmiş, zaman zaman da yürüyüş yapmışlardı.

Tayga'dan yansıyan fotoğraflarda Putin'in arazi aracını kullandığı, Şoygu'nun da yolcu koltuğunda oturduğu görülmüştü.

Seyahat sırasında Şoygu Putin’e ahşap işleriyle uğraştığı atölyesini de göstermişti.

Putin’in en renkli seyahatlerinden biriyse Ağustos 2017'de gerçekleştirdiği iki günlük Sibirya gezisi olmuştu. Balta girmemiş taygada yaptığı tatili sırasında Rus lider nehirde balık tutmuş, yüzme becerisini göstermiş, botlarla dağ nehirlerini dolaşmış, dağ yürüyüşleri yapmış ve güneşlenmişti.

Putin ilk kez 2014’te doğum gününde tatil etmiş ve Sibirya’daki taygaya gitmişti, ilk gününde dağlarda dokuz kilometre yürümüştü.